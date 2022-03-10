في عيد ميلادها الـ67.. يسرا لا تزال جميلة جميلات الشاشة العربية

احتفلت الفنانة المصرية الجميلة يسرا، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الـ 67 ، فيما هي تستعد لتقديم مسلسل “أحلام سعيدة” على الشاشة الفضية الذي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية مشوقة، حيث ستتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل

ففي مثل هذا اليوم 10 مارس عام 1955 ولدت الفنانة المصرية ونجمة الوطن العربى الفنانة “سيفين محمد حافظ نسيم” الشهيرة بـ يسرا، والتي وصفها الكاتب المصري أنيس منصور بإنها وجه عالمي فى السينما المصرية،

بدأت يسرا حياتها الفنية كمطربة، وعندما دخلت الفن تم اختبارها في الغناء وليس التمثيل. وحول هذه البداية تقول: “أنا مطربة من زمان، وكنت في المهن الموسيقية، وأنا بموت في الغناء، وكنت عايز أبقى مطربة وأحب دايمًا أدندن وأغني لأن الغناء بيفتح عندي مشاعر مميزة، دخلت الفن بالصدفة، وعمرى ما خططت إن أعمل بالفن، لكن كان كل حلمى أن أعمل فقط،، لكن التقيت مع المذيع عمر بطيشة فى برنامج على الناصية، وسمع صوتي الشاعر مأمون الشناوى وكان معه عبد الحليم نصر واتصلا بي، ولما علم والدى كاد يذبحنى لأنه كان يعتبر الفن مسخرة، لكن عندما عرضت عليه أنه سيصحبنى الى أماكن التصوير اقتنع وبدأت مشوارى مع التمثيل.

واضافت يسرا: كانت بداية التمثيل في فيلم تسجيلى صامت بعنوان “شهر عسل فى القنال”، وبعدها كانت أول بطولة فيلم “قصر فى الهوا” وكان أول أجر حصلت عليه 1000 جنيه.

انطلقت يسرا في مشوارها السينمائى فقدمت أكثر من 150 فيلما منها “بياضة، المهاجر، الإنس والجن، على باب الوزير، الف بوسة وبوسة، امرأة آيلة للسقوط، الجوع، على باب الوزير، الجلسة سرية، دانتيلا، عيش الغراب، حسن وعزيزة، طيور الظلام، الوردة الحمراء، العاصفة، بستان الدم” وغيرها.

كما قدمت يسرا للمسرح ثلاث مسرحيات في بداياتها هي: بداية ونهاية، كعب عالى، لما بابا ينام، وأكثر من خمسين مسلسلا منها: ملك روحى، رأفت الهجان، خيانة عهد، حرب أهلية، في ايد امينة، لحظات حرجة، الفندق، الشاهد الوحيد، حياة الجوهرى.

تزوجت النجمة يسرا من المهندس خالد صالح سليم ابن المايسترو صالح سليم ودام زواجهما ربع قرن، وهى تعتبره فرحة الدنيا في حياتها.

كما قدمت يسرا مجموعة أفلام مع المخرج يوسف شاهين الذى تعتبره صاحب أفضال عليها، وكان اللقاء لأول مرة في فيلم حدوتة مصرية، أما عادل إمام فقد التقت معه لأول مرة من خلال فيلم “شباب يرقص فوق النار” عام 1978، وقدما بعدها نحو 15 فيلمًا بطولة ثنائية

عن الفنان عادل إمام قالت يسرا: عشرة عمر وزميل مشوار طويل وهو نموذج للجدعنة، تعلمت منه الكثير من الدروس مثل حب العمل والإخلاص فيه.

ونظرا لأن يسرا كلما كبرت إزدادت شبابا وجمالا، وردا على شائعات قيامها بعمليات تجميل قالت يسرا: أبدا لم أجر أي عمليات تجميل، لكنى حريصة على البوتوكس دون إفراط، لأنى أخاف أعمل أى حاجة تشوه شكلي.