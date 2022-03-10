الاتحاد الأوروبي: وصلنا الى الحد الأقصى في العقوبات ضد روسيا

قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي قد وصل إلى الحد الأقصى في العقوبات المالية ضد روسيا.

وأوضح بوريل أن “الاتحاد الأوروبي يعبر عن استيائه من روسيا من خلال فرض عقوبات على القطاع المالي وتجميد الأصول والاحتياطات”، مؤكدا “أننا لا نفكر حاليا في فرض حظر على مصادر الطاقة الروسية. بالنسبة لنا هي مورد كبير للطاقة”.

وأضاف: “نحن نتفهم أن بإمكان روسيا اتخاذ خطوات انتقامية، لكننا نتخذ إجراءات وسنقلص بشكل كبير استيراد الغاز الروسي”، مشيرا إلى “أننا نتخذ تدابير ونبحث عن أشخاص آخرين يمكنهم تزويدنا بالغاز عن طريق شحنات الغاز الطبيعي المسال”.

وقال إنه “على جميع الأحوال كنا سنتخلص من الغاز الروسي في جميع أنحاء العالم لأننا نمر بمرحلة انتقالية خضراء، لكننا سنقوم بتسريع هذا التحول الأخضر من أجل استهلاك كميات أقل من الغاز الروسي”، معلنا أنه بحلول نهاية العام سنخفض بمقدار ثلثي كمية الغاز الروسي التي نستهلكها”.