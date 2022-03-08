1500 موقوف يغادرون السجون قريبا تطبيقا لنظام الإسورة الالكترونية

قال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، إنه أصبح بإمكان 1500 موقوف في مراكز الإصلاح مغادرتها والتمتع بحياة مقيدة لا تصادر كامل حريتهم، بعد شراء وزارة العدل أساور الكترونية يرتديها الموقوفون ضمن شروط محددة بديلا عن البقاء في هذه المراكز .

وقال الزيادات، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أصبحت في المراحل النهائية للبدء بتطبيق نظام الإسورة الالكترونية كبديل عن التوقيف القضائي، موضحا ان الاسورة الالكترونية هي عبارة عن جهاز يستخدم للرقابة عن بعد تم تصميمها ضمن مواصفات بشكل لا تعرقل النشاط اليومي لمرتديها.

واضاف، ان مكان الاسورة سيكون في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم النظام، وفي حال تمت إزالتها أو العبث بها أو تعدي المنطقة الجغرافية المصرح له بالتواجد فيها، ترسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

واكد أن الوزارة قامت بشراء 1500 إسورة وهي جزء من الكمية التي يراد شراؤها في المرحلة الأولى، حيث ان الخطط المستقبلية والنظام المعد لهذه الغاية يستوعب لغاية 5 آلاف إسورة.

وبين أن الهدف من هذا النظام هو تخفيض أعداد الموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتخفيض الكلف المالية التي تتحملها الدولة، بالإضافة إلى تطوير نظام العدالة الجزائية بالأردن وتجنب اختلاط الموقوفين بالمحكومين وكذلك حفاظا على مصدر رزق الموقوفين.

وأشار الزيادات إلى أن ادخال تطبيق الإسورة الإلكترونية على الموقوفين جاء استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي.

يذكر أن نظام العدالة في الأردن قدم نظام العقوبات المجتمعية في الجنح البسيطة والابتعاد فيها عن عقوبة الحبس السالبة للحرية، كنوع من أنواع العقوبات التي تقدم الردع دون اللجوء الى الحبس.

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