بعثة إسرائيلية تصل الأردن لدفع مشاريع اتفاق “المياه مقابل الكهرباء”

من المقرر ان تصل هذا الشهر إلى العاصمة الأردنية عمان بعثة من قبل وزارة الطاقة الإسرائيلية، للعمل على دفع المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار صفقة “الماء مقابل الكهرباء”،

وبحسب النشر في هيئة البث الرسمية الاسرائيلية “كان” فإن هذه الزيارة هي الأولى منذ التوقيع الأولي على اتفاق الطاقة بين إسرائيل، الأردن ودولة الإمارات برعاية أمريكية.

الحديث هنا يدور عن إقامة حقل للطاقة الشمسية في الأردن بتمويل الإمارات لنقل الكهرباء إلى إسرائيل وإقامة محطة لتحلية المياه في إسرائيل والتي ستنقل المياه إلى الأردن، الاجتماعات ستجري مع مسؤولين من وزارة الطاقة والمياه الأردنية وأيضا مع ممثلين من الإمارات.

وكانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار قد وقعت في شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي في دبي على مذكرة تفاهم مع وزير المياه الأردني ووزيرة التغير المناخي والبيئة الاماراتية برعاية أمريكية.

ويهدف الاتفاق لتشجيع الطاقة الخضراء في المنطقة في إطار هذه الصفقة، حيث من المقرر أن تبيع الأردن الى إسرائيل من حقل الطاقة الشمسية التي ستموله الامارات 600 ميغاواط، في حين ستبيع إسرائيل إلى الأردن 200 مليون كوب مياه محلاة.