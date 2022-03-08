الاحتلال يفجّر منازل منفذي عملية “حومش” البطولية، والنخالة يؤكد ان هدم المنازل لن يهدم إرادة المقاومة/ فيديو

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، صباح اليوم الثلاثاء، إن هدم وتفجير المنازل في محافظة جنين لن يهدم إرادة الجهاد والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني ولدى الحركة وعناصرها.

وأكد النخالة، في تصريح صحفي مقتضب، البقاء على العهد، وإكمال المسيرة سويًا حتى النصر.

هذا ةقد فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهدمت، صباح اليوم الثلاثاء، منازل منفذي عملية حومش البطولية في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، الليلة الماضية، بلدة السيلة الحارثية، وداهمت منازل الأسرى محمد يوسف جرادات، والشقيقين غيث وعمر أحمد ياسين جردات، وسط مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت شقة الأسير غيث جرادات داخليًا عبر معدات هندسية يدوية، فيما قامت بوضع المتفجرات داخل منزل الأسير محمد جرادات وأخلت المنازل المجاورة، قبل أن تقدم على تفجيره.

وقد أصيب 8 مواطنين بجراح، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، واعتقل آخرون، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة التي حولتها إلى ثكنة عسكرية، وأغلقت مداخلها، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، واعتلت أسطح المنازل بالقناصة.

وشهدت البلدة اشتباكات عنيفة ومواجهات مع قوات الاحتلال، استهدف خلالها المقاومون آليات الاحتلال باطلاق النار والعبوات المحلية والزجاجات الحارقة.

وذكرت مصادر عبرية أن جنديين أصيبا بجراح طفيفة، بعد أن دهستمها مركبة فلسطينية، مشيرةً إلى أنه تم اعتقال السائق، ونقل للتحقيق لمعرفة خلفية الحادث إذا كان حادث سير أو محاولة دهس متعمدة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد صادق، الثلاثاء الماضي، على قرار هدم منزل الأسير عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بعد رفض الاستئناف الذي تقدمت به عائلته.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت شهر يناير الماضي عائلة الأسيرين غيث وعمر جرادات قرارًا بهدم منزليهما، بحجة تنفيذهما عملية فدائية قرب مستوطنة “حومش المخلاة”.

وتعتقل سلطات الاحتلال عمر وغيث جرادات، وتتهمهما بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “حومش” المخلاة منتصف ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وفي 14 من فبراير الماضي فجرت سلطات الاحتلال منزل الأسير محمود جرادات في جنين، أحد أبطال عملية “حومش”.