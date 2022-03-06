منخفض جوي خماسيني يؤثر على المملكة اليوم الاحد

تتأثر المملكة صباح اليوم بمنخفض جوي خماسيني مصحوب بكتلة هوائية دافئة وجافة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 3-5 درجات مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء دافئة ومغبرة في العديد من المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر على فترات، وخصوصا في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، ترافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا/ساعة تعمل على تشكل العواصف الرملية في جنوب وشرق المملكة.

وتكون الأجواء في خليج العقبة مغبرة ودافئة أثناء النهار ومعتدلة الحرارة أثناء الليل، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتحول أثناء الليل إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ويكون البحر مائجاً.

وتتأثر المملكة بكتلة هوائية مائلة للبرودة ليلاً، حيث تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبياً بوجه عام مع بقائها مغبرة في جنوب وشرق المملكة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً بسبب العواصف الرملية والغبار المثار بفعل الرياح، ولا سيما في جنوب وشرق المملكة، وخطر شدة سرعة الرياح النشطة والهبات القوية المرافقة لها، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، وخطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.

ويطرأ يوم الاثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، إضافة إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وترتفع درجات الحرارة يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات الليل إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وخصوصا في مناطق البادية، مع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني يوم الأربعاء، وتسود أجواء مغبرة خصوصا في جنوب وشرق المملكة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 5، وفي مرتفعات الشراة 21 – 4، وفي مناطق البادية 26 – 8، وفي مناطق السهول 21 – 8، وفي الأغوار الشمالية 27 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 14، وفي البحر الميت 28 – 14، وفي خليج العقبة 29 – 14 درجة مئوية.

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