بوتين يُعري الغرب يوماً بعد آخر، ويكشف إفتقاده لروح القتال، وإعتماده على وكلائه وعملائه لتنفيذ مآربه وخدمة مخططاته
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جرينتش+2 05:31
شيئ من التاريخ.. كييف هي العاصمة الأولى لروسيا قبل موسكو
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