رئيس وزراء أوكراني سابق يلفت الانظار الى الظهور "غير الطبيعي" لزيلينسكي، ويرجّح انه يتعاطى المخدرات/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:30
شمول 27 الف طالب وطالبة بمنح وقروض لم تكن تشملهم
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني