حتى انتِ يا كوريا!!.. سامسونغ تقاطع روسيا إنتصاراً لأوكرانيا

رئيس وزراء أوكراني سابق يلفت الانظار الى الظهور "غير الطبيعي" لزيلينسكي، ويرجّح انه يتعاطى المخدرات/ فيديو
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