توقيف اصحاب مزرعة وحفارة وحفار آبار لقيامهم بمخالفات مائية

أوقف مدعي عام جرش، اليوم الجمعة، صاحب مزرعة في منطقة دبين ومالك حفارة مدة اسبوع لكل منهما، بعد ضبطهما يقومان بحفر بئر لاستخراج المياه الجوفية في المزرعة.

وقد نسب المدعي العام لصاحب المزرعة ومالك الحفارة تهمة القيام بعمل غير مشروع لاستخراج المياه الجوفية، دون الحصول على التراخيص اللازمة والقانونية المعتد بها من سلطة المياه.

كما ضبطت مجموعة الأمن الوقائي التابعة إلى مديرية شرطة جرش حفار آبار يعمل بشكل مخالف في قطعة أرض مساحة 4 دونمات، في بلدة برما غرب جرش بجوار منزل صاحب القطعة

وقد تم التحفظ على مالك الحفارة وتوديعه إلى المركز الأمني المختص، تمهيدا لتحويله إلى الجهات المعنية المختصة .