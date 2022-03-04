السفارة الروسية بواشنطن إستنكرتها بشدة.. السيناتور الجمهوري الأمريكي “جراهام” يدعو بوقاحة لاغتيال بوتين!!

دعا السناتور الأمريكي، الجمهوري “ليندسي جراهام” إلى أن يقوم “شخص ما في روسيا” باغتيال الرئيس “فلاديمير بوتين”، بعد غزو موسكو لأوكرانيا، وذلك في مقابلة تلفزيونية، مساء امس الخميس، فيما وصفت السفارة الروسية بواشنطن هذه التصريحات بـ”العمل الإجرامي”.

وقال السناتور، والذي يعتبر أحد أبرز المقربين من الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، خلال حديثه مع شبكة “فوكس نيوز”: “كيف ينتهي هذا الأمر؟ يجب على شخص ما في روسيا أن يصل إلى مستوى المسؤولية… ويزيح هذا الرجل”.

وكرر هذه الدعوة لاحقا في سلسلة تغريدات قائلا: “الوحيدون القادرون على تصويب الأمور هم الشعب الروسي”.

وتساءل: “أليس هناك من بروتس في روسيا؟”، في إشارة إلى أحد قتلة الحاكم الروماني “يوليوس قيصر”.

كما تساءل المرشح الرئاسي السابق عما إذا كان يوجد في الجيش الروسي “كولونيل أكثر نجاحا من شتاوفنبرج”، في إشارة إلى الضابط الألماني “كلاوس فون شتاوفنبرج” الذي فشلت قنبلته في قتل “أدولف هتلر” عام 1944.

وأضاف: “ستكون بذلك تقدم خدمة عظيمة لبلدك وللعالم”.

بدورها، وصفت سفارة روسيا في واشنطن هذه التصريحات بـ”العمل الإجرامي”، وطلبت من الحكومة الأمريكية تفسيرا لهذا الأمر، وإدانة تصريحات “جراهام”.

وعلى حسابها في “فيسبوك”، قالت السفارة الروسية: “نطالب بتفسير رسمي وإدانة قوية للتصريحات الإجرامية لهذا الأمريكي”.

وشدد السفير الروسي لدى واشنطن “أناتولي أنتونوف” على أن تصريح “جراهام” غير مقبول ومثير للغضب، وقال في هذا السياق: “درجة رهاب روسيا والكراهية في الولايات المتحدة لروسيا خارج نطاقها. من المستحيل تصديق أن سيناتوراً في بلد يبشر بقيمه الأخلاقية باعتباره” نجما مرشدا “للبشرية جمعاء يمكنه أن يدعو إلى الإرهاب. كسبيل لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية”.

وذكر رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن أن خوفه يزداد على مصير الولايات المتحدة التي يوجد على مقودها “سياسيون لا يتحلون بالمسؤولية وغير محترفين”.