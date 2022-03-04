أجواء باردة وغائمة جزئيًا اليوم الجمعة وارتفاع الحرارة غدا وبعده

تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، اليوم الجمعة، مع وجود فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتناقص ومع ساعات المساء كميات الغيوم وتضعف فرص الهطول تدريجياً، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار، مع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية، وخطر الإنزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول المطر.

ويطرأ يوم غد السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

أما الأحد فيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من المعدل بحوالي (4-5) درجات مئوية، والأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 – 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 12 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 4، وفي مرتفعات الشراة 11 – 4، وفي مناطق البادية 16 – 5، وفي مناطق السهول 12 – 6، وفي الأغوار الشمالية 17 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 – 11، وفي البحر الميت 20 – 10، وفي خليج العقبة 22 – 11 درجات مئوية.

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