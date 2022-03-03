رئيس وزراء أوكراني سابق يلفت الانظار الى الظهور "غير الطبيعي" لزيلينسكي، ويرجّح انه يتعاطى المخدرات/ فيديو
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جرينتش+2 11:27
يهود العالم يدخلون علناً على خط الازمة الاوكرانية بزعم وقوع غارة روسية “قرب” نصب “بابي يار” التذكاري
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