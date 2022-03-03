حبس 3 موظفين بمختبرات خاصة 6 أشهر لتلاعبهم بفحوصات كورونا

قرَّرت محكمة جنايات العقبة إدانة 3 عاملين في أحد المختبرات الخاصة بمدينة العقبة؛ بعد ثبوت قيام أحدهم بإعطاء نتائج عينات سلبية رغم أنها إيجابية مقابل مبلغ مالي.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، لوكالة (بترا)، اليوم الخميس، إنَّ اثنين آخرين قاما بإدخال نتائج عينات على أنَّها سلبية قبل أن يتم فحصها، والتي تبين فيما بعد أنَّها إيجابية مقابل مبالغ مالية.

وقررت المحكمة إدانة الأظناء بجرم إعطاء مصدقة كاذبة، خلافا لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات، والحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم، وإدانتهم بجرم تقديم نتيجة فحص غير صحيحة خلافاً لأحكام البند الرابع من أمر الدفاع رقم 17 لسنة 2020 والحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة 3 أشهر والرسوم وبالوقت ذاته وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحقهم وهي الحبس مدة 6 أشهر والرسوم.

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