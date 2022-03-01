استشهاد مقاومين من سرايا القدس فجر اليوم الثلاثاء خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال بمخيم جنين شمال الضفة/ فيديو

استشهد مقاومان من كتيبة جنين، فجر اليوم الثلاثاء فيما أصيب 3 آخرين، خلال اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين وإصابة ثالث، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، في مخيم جنين، بعدما اقتحمت قواته المخيم في تمام الساعة الواحدة ليلًا، وأطلقت الرصاص بشكل مباشر صوب عدد من الشبان، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر عبد الله الحصري، أحد كوادر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في فلسطين. والشاب شادي نجم، فيما أصيب ثالث بجراح متوسطة.

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي انتشرت بأعداد كبيرة في أزقة المخيم وعلى أسطح المنازل.

وأفاد شهود عيان أن وحدات اسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم جنين مستخدمة مركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية، واقتحمت منزل الأسير الشيخ جمال أبو الهيجاء، واعتقلت نجله الأسير المحرر عماد الدين.

وذكر الشهود أن الوحدات الخاصة احتلت العشرات من المنازل ونصبت الكمائن وأطلقت النار بشكل عشوائي نحو كل جسم يتحرك، وتصدى مقاومون من سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى لتلك القوة التي أطلقت النار تجاه المجموعة المقاومة، ما أدى إلى إصابة الحصري، قبل أن يعلن عن استشهاده.

كما اقتحمت قوات خاصة وأعداد كبيرة من جنود الاحتلال منزل عائلة أبو الهيجا، واعتقلت الشاب عماد نجل القيادي البارز في حركة “حماس” الأسير جمال أبو الهيجا.

وقد نعت مساجد جنين الشهيدين الحصري ونجم، وأعلنت الإضراب الشامل في محافظة جنين، فيما خرجت جموع غفيرة من المواطنين في مسيرات عفوية تهتف للشهداء وتدعو المقاومة للانتقام.

الشهيد عبد الله احمد ذياب الحصري (23عام) من مخيم جنين من مواليد 27/6/1999م وهو اسير محرر أمضي في سجون الاحتلال أكثر من أربع سنوات على فترتين بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال والقاء زجاجات حارقة على قوات الاحتلال

وقد اعتقل للمرة الأولى بتاريخ 30/7/2016 وحكم عليه 25 شهرا، واعتقل للمرة الثانية بتاريخ 16/6/2019 وحكم عليه بالسجن 26 شهرا ،حيث أطلق سراحه بتاريخ 15/8/2021 أي قبل حوالي 6 أشهر.

هذا وقد أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي من خلال اغتيال المقاومين يحاول كسر شوكة المقاومة في جنين وتغيير المعادلة التي فرضتها كتيبة جنين في الآونة الأخيرة.

وقال شهاب، خلال تصريحات إذاعية، إن “الشهيد عبد الله الحصري هو من المقاتلين الأشداء في “كتيبة جنين”، وهو أسير وجريح سابق ثم ختم حياته بنيله رتبة الشهادة في سبيل الله”.

وأضاف: “الأبطال من أبناء شعبنا كافة وأبطال “كتيبة جنين” خاصة لا يقبلون الدنية ومستعدون للدفاع دوماً عن فلسطين، لافتاً إلى أن الثابت الأهم أن المقاومة تتصاعد ولن تتوقف واللغة التي يجب مخاطبة الاحتلال بها هي المقاومة”.

وأكد شهاب أن قرار حركة الجهاد الإسلامي وكافة فصائل المقاومة في الضفة هو ضرب العدو بكل قوة وثبات.

ولفت إلى أن الرد على هذه الجرائم هو مسألة وقت وكلما زاد تغوّل الاحتلال فالمقاومة سترد بشكل قوي ضد هذه الجرائم.

ونوه شهاب إلى أن البشارة التي تحدث عنها أبو معاذ الناطق باسم “كتيبة جنين” هي الروح الوثابة التي يمتلكها المقاومون من كتيبة جنين هي أقوي من كل بشارة، المقاومة لن تترك دماء الشهداء تضيع هدراً”.

ومن جانبها. ذكرت وسائل إعلام عبريال، يوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزز من عملياته العسكرية في جنين بشمالي الضفة الغربية المحتلة، خلال الأيام الأخيرة، بعد فشل السلطة الفلسطينية في السيطرة على “المسلحين”.

وقالت القناة “12” العبرية، إن جيش الاحتلال عزز من عملياته العسكرية في جنين خلال الأيام الاخيرة بعد فترة طويلة من منحه السلطة الفرصة للقيام بمهامها في اعتقال الناشطين الفلسطينيين بمخيم جنين منذ خريف العام الماضي.

من جهتها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن قوات الأمن التابعة للسلطة فقدت السيطرة على جنين، وأصبحت تنتهي جميع عمليات الجيش الإسرائيلي بالاحتكاك الشديد وإطلاق النار الحي.

وأعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال صباح اليوم عن اغتيال قوة خاصة تابعة لوحدة المستعربين فلسطينيين اثنين في مخيم جنين فجر اليوم خلال تنفيذها عملية اعتقال.

وذكر أن القوة اقتحمت المخيم بغرض اعتقال أحد “المطلوبين”، وبعد اعتقاله فُتِحت نيران كثيفة على القوة فردت بإطلاق النار، حيث استشهد فلسطينيان في المكان أحدهما ناشط في الجهاد الإسلامي.

في حين وقعت مواجهات عنيفة على مداخل المخيم اشترك فيها مئات الشبان ألقيت خلالها الحجارة والحارقات تجاه القوة الخاصة، بينما أعلن عن عدة إصابات في صفوف الشبان.

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