صوت سيده الامريكي.. وزير الخارجية الاسرائيلي يدين “الغزو الروسي” لأوكرانيا ويعتبره “انتهاكاً للنظام العالمي” !!!

ادان وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد “الغزو الروسي” في أوكرانيا، ووصف الهجوم بأنه “انتهاك للنظام الدولي”،

وأضاف لابيد بأن وزارة الخارجية الاسرائيلية على تواصل مستمر مع الدول المجاورة لأوكرانيا بهدف استيعاب الإسرائيليين الفارين. وسيجري رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت اليوم اجتماعا حول التطورات في أوكرانيا، بمشاركة كل من لابيد ووزير الأمن بيني غانتس.

وقال لابيد في مؤتمر صحافي:”إسرائيل مستعدة وجاهزة لتقديم مساعدات انسانية إلى المواطنين في أوكرانيا”،

وأضاف “إسرائيل دولة تعلمت من الحرب، الحرب ليست طريقا لحل الصراعات، يوجد لإسرائيل علاقات عميقة، طويلة وجيدة مع روسيا ومع أوكرانيا. يوجد عشرات آلاف الأوكرانيين في كلا البلدين، يوجد مئات آلاف اليهود في كلا البلدين، الحفاظ على أمنهم وسلامتهم على رأس اعتباراتنا”.

وقال موقع “والا” العبري إن لابيد وبينيت تحدثا خلال الساعات الأخيرة أكثر من مرة حول الوضع في أوكرانيا وحول الرسالة التي سينقلها لابيد في المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه بيان الادانة، والتي جاءت بعد تقييم للأوضاع.

ويشار إلى سفارة إسرائيل في أوكرانيا توصي الإسرائيليين الذين يرغبون الخروج من البلاد الوصول مباشرة الى المعبر الحدودي مع بولندا، وعدم الوصول الى لفيفوالتي تتواجد بها حاليا السفارة الاسرائيلية في أوكرانيا، وتدعو السفارة الاسرائيلية في أوكرانيا من يحتاج إلى جواز سفر أو وثائق أخرى لترك البلاد فقط الوصول إلى لفيف.