السلطات اللبنانية تلقي القبض على جماعة داعشية تعتزم تنفيذ تفجيرات في معقل حزب الله بالضاحية الجنوبية/ فيديو

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط ثلاث عمليات تفجير كانت تخطط لها خلية تابعة لتنظيم داغش في البلاد.

وقالت في مؤتمر صحفي، إن الشبكة مرتبطة بتنظيم داعش، وكانت تعتزم تنفيذ التفجيرات بشكل متزامن ضد ثلاثة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وقال وزير الداخلية، بسام مولوي، من مقر قيادة قوى الأمن الداخلي، إن التفجيرات في حال حصولها كانت “ستوقع لا سمح الله الكثير من الضحايا”.

وأضاف، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن الشبكة المضبوطة “من جنسيات فلسطينية تجند شبابا لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة وصواريخ كانت لتوقع العديد من الضحايا”.

وقد هنأ وزير الداخلية والبلديات اللبناني، في مؤتمر صحافي، قوى الأمن الداخلي، على “الإنجازات بضبط المخدرات وتفكيك شبكة التجسس”، بالإضافة إلى اعتقال شبكة إرهابية كانت تخطط لعمليات أمنية.

ولم تضف الوكالة اللبنانية تفاصيل أخرى بشأن عدد أفراد الشبكة التي كانت تنوي التفجير أو الأهداف الثلاثة التي حددتها.

يذكر أن لبنان أعلن، في بداية العام الجاري، تفكيك 17 شبكة تجسّس تعمل لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما كشف وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، في عملية أمنية تُعَدّ الأكبر منذ 13 عاماً.

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