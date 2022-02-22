نفي شائعة وفاته.. هذه تطورات الوضع الصحي للفنان سمير صبري

تعرض الفنان المصري المخضرم، سمير صبري لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة أدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية، ولم يغادرها حتى الآن.

وقد انتشر العديد من الشائعات من قبل عن وفاة الفنان سمير صبري نظرًا لسوء حالته الصحية، وهو ما نفاه الدكتور أشرف زكين نقيب المهن التمثيلية، وقال أنه لا صحة لما تردد عن وفاة الفنان الكبير.

واكد زكي، إن الفنان سمير صبري بخير وبصحة جيدة، نافيا صحة ما رددته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن نقل سمير صبري للمستشفى ووفاته.

وأعرب زكي عن استيائه الشديد إزاء شائعات وفاة الفنانين، مناشدا الجميع بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات.

كما نفت الفنانة ميريت الحريري، الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا عن وفاة الفنان القدير سمير صبري، مؤكدة أن الأمر برمّته شائعات.

وقالت الحريري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الفنان القدير سمير صبري بصحة جيدة الحمد لله، ربنا يديم عليه الصحة والعافية، برجاء من الأصدقاء عدم نشر أي خبر إلا بعد التصحيح والتدقيق، لأي فنان مش بس الأستاذ، مش عارفة إيه الاستفادة من ورا نشر خبر زي ده لأي حد ؟؟؟؟؟ وماحدش يقولي علشان الترند .. حياتنا باظت من يوم اختراع الترند».

وأضافت: «حسبنا الله ونعم الوكيل في أي حد ينشر خبر غير صحيح عن مرض أو وفاة حد».

ومن جانبه، كشف الناقد السينمائي طارق الشناوي عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير سمير صبري، صباح اليوم الثلاثاء، في منشور له عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» فقال: «أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي”ذكرياتي” مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليُذاع اليوم الساعة الرابعة، سمير في المستشفي يتلقي الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله يعود لمنزله، أتمنى أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات، وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال».

آخر أعمال سمير صبري

آخر أعمال سمير صبري، ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم «ديو أرجوك لا تفعصني سهوا»، تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتيوغيرهم.