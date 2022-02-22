تضاعف حركة المسافرين عبر مطار الملكة علياء الشهر الماضي

استقبل مطار الملكة علياء الدولي 395897 مسافرا خلال كانون الثاني الماضي، مسجلا نموا بنسبة 161.3 بالمئة في حركة المسافرين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مجموعة المطار الدولي، اليوم الثلاثاء، نمو حركة الطائرات لتسجل 4630 حركة خلال كانون الثاني الماضي، بزيادة نسبتها 127.2 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما وصلت حركة الشحن الجوي وفق الإحصائيات إلى 4048 طناً خلال كانون الثاني الماضي، مسجلة أرقاماً أعلى من التي تحققت خلال نفس الفترة من العام 2021، وبنسبة ارتفاع 13.6 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا كلود، إن حركة المسافرين والطائرات والشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي ما تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة على الرغم من التحسّن مقارنة بإحصائيات العام 2021.

وأعرب كلود عن أمله باستمرار القطاع في بناء ثقة المسافرين بالسفر الجوي الآمن، مع تخفيف الإجراءات والقيود في مختلف أنحاء العالم، وأن المجموعة تتطلع إلى رؤية التأثير الذي سيحدثه هذا الأمر على الحركات وعلى أساس سنوي طوال العام الحالي 2022.

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