مرصد الزلازل يسجل فجر اليوم الاربعاء 5 هزات ارتدادية لزلزال طبريا

رصد مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، خمس هزات ارتدادية للزلزال الذي تم تسجيله مساء أمس الثلاثاء.

وقال رئيس مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان إن الهزة الأولى وقعت تمام الساعة 1:20 بقوة 2.4 على مقياس ريختر، والثانية الساعة 3:12 بقوة 2.0، والثالثة الساعة 3:43 بقوة 2.6، والرابعة الساعة 5:20 بقوة 3.4، والخامسة الساعة 5:49 بقوة 3 درجات على مقياس ريختر.

وكان قد تم رصد زلزال بقوة أربع درجات جنوب طبريا مساء أمس الثلاثاء، بعمق 10 كيلومترات، ويبعد عن إربد 20 كيلومترا.

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