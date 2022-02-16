نصر الله: اسرائيل في حالة إنحدار وعلى طريق الزوال والمسألة مسألة وقت ليس أكثر ، بشهادة قادتها وكبار المنظّرين لديها
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مرصد الزلازل يسجل فجر اليوم الاربعاء 5 هزات ارتدادية لزلزال طبريا
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