صحيفة “حرييت” التركية: (المجاهد الاخواني) اردوغان مستعد لطرد قادة “حماس” العسكريين من بلاده إرضاء لإسرائيل

اسطنبول – وكالات

أفادت صحيفة “حرييت” التركية بأن أنقرة تدير منذ عام ونصف العام قناة محادثات سرية مع عدة دول في المنطقة، من بينها إسرائيل، “لربما بهدف إيجاد موطن جديد لحركة حماس”.

وحسب التقرير، فإن “المفاوضات الأشد كثافة كانت مع إسرائيل التي تريد أن يتم طرد نشطاء حماس كشرط لاستئناف علاقاتها مجددا مع تركيا”.

وأشار التقرير إلى أن أنقرة أبلغت “حماس” بأن “أصحاب المناصب العسكرية في حركة حماس لن يمكثوا في تركيا” وأنها “لن توفر مساعدات عسكرية للحركة”، مضيفا أن أنشطة “حماس” السياسية في تركيا ستستمر.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الدولة العبرية حتى الآن لم تؤكد أو تنف ما ورد في تقرير الموقع التركي.

وحسب موقع “والا” الإسرائيلي، فقد تطرق مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع إلى الاتصالات مع تركيا وقال بخصوص الزيارة المحتملة للرئيس هرتسوغ الى هناك، إن إسرائيل لم تضع شروطا على تركيا مقابل زيارة هرتسوغ، وأضاف: “ولكن نحن نعمل بحذر بموضوع تركيا”.

وتابع المسؤول: “بالتأكيد، عملية التقارب حذرة جدا، توجد إشارات هنا وهناك، ونحن نرى على سبيل المثال أن هناك تضاعفا للنشاط التركي ضد الإرهاب الذي يستهدفنا في أراضيهم”.

أردوغان: زيارة هرتسوغ ستساعد في تحسين العلاقات

هذا وقد رحب الرئيس أردوغان ، اليوم الأربعاء ، بزيارة تسحاق هرتسوغ المرتقبة. وقال إن الزيارة ستساعد في تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

جاءت تصريحات إردوغان خلال حوار مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء العودة من زيارته الرسمية إلى الإمارات، مساء أمس، الثلاثاء، وتم نشرها اليوم.

ويزور وفد تركي رفيع المستوى، إسرائيل، اليوم، في إطار التحضيرات لزيارة هرتسوغ المتوقعة إلى تركيا، حسب بيان مشترك صادر عن ديوان الرئيس الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أمس، أن هرتسوغ سيزور تركيا في التاسع والعاشر من آذار/ مارس المقبل. وبحسب موقع “واينت” الإلكتروني، فقد عبّر مسؤولون إسرائيليون عن تحسب من أن تؤثر الأحداث في الشيخ جراح في القدس المحتلة على هذه الزيارة.

ويضم الوفد التركي مستشار إردوغان والمتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، ونائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال.

وتأتي زيارة الوفد التركي بعد زيارة أوشفيز لتركيا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، التي بدأت خلالها المحادثات حول زيارة هرتسوغ والعلاقات بين الدولتين.