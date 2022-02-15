عجايب.. السيسي يخرق البرتوكول الرئاسي لتحية وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وبينيت يشيد به قائلاً: “لقد لامست قلوبنا”/ فيديو

كتب باراك رافيد، مراسل أكسيوس الشرق الأوسط وكاتب “سلام ترامب”، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “هذا الفيديو تجب مشاهدته: الرئيس المصري السيسي يصل إلى مؤتمر الطاقة الدولي في القاهرة. يسير إلى الجانب الآخر من القاعة للترحيب بوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار. هذا مدهش بالفعل”.

ويبدو أن خرق السيسي للبرتوكول الرئاسي وتوجهه لتحية وزيرة الطاقة الإسرائيلية قد نالت إعجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي أعاد نشر تغريدة رافيد، مشيدا بتصرف الرئيس المصري: “الرئيس السيسي، لمست قلوبنا جميعا”.

وقد ظهر عبد الفتاح السيسي وهو يمشي داخل قاعة المؤتمر، ثم يتجه لتحية كارين الحرار التي كانت تجلس على كرسي متحرك.

كما علقت السفارة الإسرائيلية في القاهرة من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على تويتر: “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفي خطوة تستحق كل التقدير والاحترام يتوجه لالقاء التحية الخاصة على وزيرة الطاقة كارين الهرار المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، والذي إفتتح امس الاثنين في القاهرة بمشاركة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

فقد افتتح عبد الفتاح السيسي، الإثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس2022” في دورته الخامسة خلال الفترة من 14 إلى 16 شباط/فبراير الجاري في القاهرة، تحت شعار “شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. ضمن إمدادات الطاقة”.

والتقي بينيت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في 13 سبتمبر الماضي في محاولة لإحياء مباحثات السلام. حيث جاءت الزيارة بناء على دعوة وجهتها مصر لبينيت.

وكان اليميني المتشدد نفتالي بينيت أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور مصر رسميا، منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل 10 سنوات.

ولا عزاء للمعذبين في حي الشيخ جراح بالقدس الذين يجري تشريدهم هذه الايام تحت سمع السيسي وبصره !!!!!

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفي خطوة تستحق كل التقدير والاحترام يتوجه لالقاء التحية الخاصة على وزيرة الطاقة كارين الهرار المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة والذي إفتتح اليوم في القاهرة بمشاركة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا …#اسرائيل #مصر pic.twitter.com/sxuKVazQjj — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) February 14, 2022

President al-Sisi, you’ve touched us all. https://t.co/1kYBZgznEx — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 14, 2022