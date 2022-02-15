نصر الله: اسرائيل في حالة إنحدار وعلى طريق الزوال والمسألة مسألة وقت ليس أكثر ، بشهادة قادتها وكبار المنظّرين لديها
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حشد من سائقي تطبيقات النقل الذكي يعتصمون أمام مجلس النواب
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