طقس بارد في اغلب المناطق واحتمال زخات خفيفة شمال المملكة

يطرأ اليوم الاثنين، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وهنالك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر بأجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

ويطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الأربعاء، باردة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 – 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 5، وفي مرتفعات الشراة 12 – 3، وفي مناطق البادية 15 – 2، وفي مناطق السهول 14 – 5، وفي الاغوار الشمالية 19 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 10، وفي البحر الميت 21 – 9، وفي خليج العقبة 22 – 10 درجة مئوية.

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