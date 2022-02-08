رقم صادم.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 35 وفاة و22720 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13382 والإصابات 1,374,453

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 35 وفاة و22720 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13382وفاة و1374453 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 30.11 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 162653 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 227 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 229 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1172 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 38 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 30 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 43 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 20 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 17 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 11833 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1198418حالة.

كما أشار إلى إجراء 75469 94 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 15218894 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4622016 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4283265 شخصا.