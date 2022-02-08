استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وسقوط المطر شمال ووسط المملكة، والثلج على قمم الجبال طوال اليوم الخميس
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عشرات آلاف الفلسطينيين يشيعون جثامين 3 شباب من كتائب شهداء الاقصى استشهدوا برصاص الاحتلال في نابلس / فيديو
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