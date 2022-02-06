الفنان محمد صبحي يقرع جرس الانذار.. تركي آل الشيخ يسعى للسيطرة على القوة الناعمة المصرية

بقيادة الجزائر وجنوب افريقيا.. الاتحاد الأفريقي يوجه صفعة لاسرائيل، ويقرر رفض قرار منحها صفة مراقب في المنظمة
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