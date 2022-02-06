أجواء باردة جدًا اليوم الاحد وفرصة لأمطار شمال ووسط المملكة

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الإثنين، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وفرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء، لتسجل أعلى من معدلاتها بقليل، وتكون الأجواء غالباً مشمسة، وباردة نسبياً بوجه عام خلال النهار وباردة ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول ليلاً إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويوم الأربعاء، تكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث تتزايد كميات الغيوم وتهطل الامطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً تتحول في ساعات المساء إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10 – 6 درجات مئوية، غرب عمان 8 – 4، المرتفعات الشمالية 7 – 3، مرتفعات الشراه 6 – 2، مناطق البادية 13 – 5، مناطق السهول 10 – 6، الاغوار الشمالية 17 – 10، الأغوار الجنوبية 20 – 13، البحر الميت 18 – 11، وفي خليج العقبة 18 – 12 درجة مئوية.

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