بقيادة الجزائر وجنوب افريقيا.. الاتحاد الأفريقي يوجه صفعة لاسرائيل، ويقرر رفض قرار منحها صفة مراقب في المنظمة
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جرينتش+2 08:56
فاجعة.. من مشارق الوطن العربي نعزي اشقاءنا في المغرب بوفاة الطفل ريان بعد انتشاله من البئر وقد فارق الحياة/ فيديو
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