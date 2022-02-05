بقيادة الجزائر وجنوب افريقيا.. الاتحاد الأفريقي يوجه صفعة لاسرائيل، ويقرر رفض قرار منحها صفة مراقب في المنظمة
أهم العناوين
جرينتش+2 08:55
طائفة يهودية متشددة ترفض الصهيونية، وتعلن ولاءها للمرشد علي خامنئي وتسعى للانتقال إلى إيران
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني