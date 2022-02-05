انخفاض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 12 وفاة و12751 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13300 والإصابات 1,314,243

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 12 وفاة و12751 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13300 وفاة و1314243 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 25.28 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 137153 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم الجمعة، إلى المستشفيات 208 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 148 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1146 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 22 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 33 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 32 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 47 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 19 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 17 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 7691 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1163790 حالة. كما أشار إلى إجراء 50439 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 15014106 فحوصات.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4605794 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4261020 شخصا.

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