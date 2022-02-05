البنك المركزي يحذر من عمليات احتيال تستخدم اسمه أو شعاره

حذر البنك المركزي الأردني من عمليات الخداع والاحتيال الإلكترونية التي تتم من قبل جهات تستخدم أسم البنك أو شعاره على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الانترنت المختلفة.

وأضاف البنك، في بيان له مساء امس الجمعة، أن تلك العمليات تأتي على شكل إعلانات أو نوافذ منبثقة (pop-ups)؛ توهم القارئ بقيام البنك بتقديم مساعدات مالية أو جوائز مالية؛ وذلك بهدف سرقة المعلومات والبيانات الشخصية أو الاستيلاء على أموال الحسابات البنيكية أو المحافظ الإلكترونية.

وأكد البيان أن البنك المركزي لا يقوم بنشر بمثل هذه المنشورات أو الإعلانات، منوها إلى أنه لا يقدم الخدمات التجزئة المصرفية ولا يجري أية معاملات أو يحتفظ بحسابات لصالح الأفراد ولا يعلن عن أية جوائز أو مساعدات أو قروض أو فرص استثمارية أو طلب دفعات أو تحويلات مالية مفترضة عن طريق البنك المركزي.

كما أن البنك لا يتواصل مع الأشخاص ولا يطلب أي معلومات شخصية أو معلومات تخص الحسابات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.

ويشدد البنك على ضرورة التحقق من صحة المراسلات والمواقع الالكترونية إلى جانب عدم التجاوب مع الإعلانات والوعود والخدمات التي تأتي من الأشخاص المجهولين أو الذين لم يتم التحقق منهم أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو أية قنوات أخرى غير معروفة.

ودعا البنك إلى ضرورة الإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أية عمليات احتيال أو خداع إلكتروني.

وأكد على ضرورة عدم الإفصاح عن أية معلومات شخصية إلى أية جهة غير معلومة والحفاظ على سرية البيانات والحسابات البنكية أو أية معلومات أخرى وعدم مشاركتها بما فيها أرقام الحسابات أو أرقام البطاقات لأي جهة غير معلومة.