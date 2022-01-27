وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 18 وفاة و7691 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13142 والإصابات 1,184,856

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 18 وفاة و7691 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13142 وفاة 1184856 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم، 22.54 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 76198 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 149 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 132 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 730 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 24 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 20 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 32 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 11 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 5175 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1095516 حالة. كما أشار إلى إجراء 34119 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14537407 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4568289 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4191290 شخصا.

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