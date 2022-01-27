علاوي وزيباري يبحثان موضوع تشكيل الحكومة العراقية المتعثرة

جاءنا من المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي البيان التالي..

استقبل زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الجبهة الوطنية المدنية العراقية، الدكتور اياد علاوي، في مكتبه ببغداد اليوم الخميس، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري.

وقد تم في هذا اللقاء بحث جملةً من المواضيع التي تخص الشأن المحلي، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة اذ اكد الدكتور علاوي ان الاوضاع تتطلب وحدة الصف والموقف للحفاظ على وحدة العراق وسلامة شعبه بعربه وكرده وتركمانه وكل شرائحه.

كما اكد الدكتور علاوي على ضرورة توحيد البيت الكردي، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة اختيار رئيس الجمهورية.

وفي نهاية اللقاء ثمن الدكتور علاوي المواقف الوطنية للأخوة الاكراد منذ أيام المعارضة واحتضانهم للمعارضة العراقية آنذاك.