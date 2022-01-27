جيوش الثلج تجتاح الاردن.. هطول مستمر على مناطق الشمال والوسط حتى ظهيرة اليوم وعلى الجنوب حتى صباح غد الجمعة

قال مدير العمليات الجوية في موقع “طقس العرب” أسامة الطريفي، اليوم الخميس، إن ذروة المنخفض الجوي الحالي انتهت “قبل قليل”، ولكن تبقى المملكة تحت تأثير المنخفض حتى مساء الجمعة.

وأضاف الطريفي ، أن “المناطق الشمالية تشهد توقفا في الفعالية الجوية يوم غد الجمعة”.

وقال مراسل قناة “المملكة”، إن “معظم الطرق الفرعية في محافظة عجلون صباح الخميس مغلقة بالكامل”.

مدير إدارة الدوريات الخارجية، العقيد حسام القاضي قال لـ “المملكة”، إن “طريقي المطار وناعور سالكان بحذر، فيما طريق ثغرة عصفور مغلق بالاتجاهين”.

إدارة الأرصاد الجوية، قالت فجر الخميس، إن درجات الحرارة توالي انخفاضها ، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بنحو (5-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في معظم المناطق.

كما تتساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر، ومع ساعات الظهيرة تضعف تدريجياً فرصة تساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، مع استمرار تساقط الثلج بين الحين والآخر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتضعف تدريجياً أثناء الليل.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 6 إلى 1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 4 إلى -1، وفي المرتفعات الشمالية 2 إلى -2، وفي مرتفعات الشراة 3 إلى -4، وفي مناطق البادية 10 إلى -3، وفي مناطق السهول 7 إلى 1، وفي الأغوار الشمالية 13 إلى 5، وفي الأغوار الجنوبية 16 إلى 7، وفي البحر الميت 15 إلى 6، وفي خليج العقبة 14 إلى 5 درجة مئوية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات، ومن خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض وتشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وشدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

وتكون الأجواء الجمعة، شديدة البرودة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة، قد تمتد أثناء النهار على شكل زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، ومع ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع والانجماد في العديد من مناطق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ السبت ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع بقاء فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء تتناقص الغيوم تدريجيا وتميل الأجواء إلى الاستقرار، ومع ساعات الليل يتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول ليلا إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الأحد لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء خلال النهار باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، ومع ساعات الليل تكون الأجواء باردة جدا بوجه عام، ويتشكل الصقيع والانجماد في العديد من مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 6 إلى 1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 4 إلى -1، وفي المرتفعات الشمالية 2 إلى -2، وفي مرتفعات الشراة 3 إلى -4، وفي مناطق البادية 10 إلى -3، وفي مناطق السهول 7 إلى 1، وفي الأغوار الشمالية 13 إلى 5، وفي الأغوار الجنوبية 16 إلى 7، وفي البحر الميت 15 إلى 6، وفي خليج العقبة 14 إلى 5 درجة مئوية.

أحد العالقين على طريق المطار ليلة أمس: "اجينا من مأدبا نزور صاحب النا بالمستشفى فغرزنا بالثلج.. بيتنا من الساعة 9 للوقت هذا" #الأردن #المنخفض_الجوي #ثلوج #هنا_المملكة pic.twitter.com/WwBVvR9x3N — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) January 27, 2022