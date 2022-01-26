تفاؤل الروح والإرادة وتشاؤم الجسد

انخفاض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 15 وفاة و4224 إصابة كورونا ليصبح عدد الوفيات 13157 والإصابات 1,189,080
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