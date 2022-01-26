إجراءات مشددة بقضايا الاعتداء على سائقي سيارات التوصيل

وجه رئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات خلال اجتماعه مع النواب العامين في المملكة بضرورة إيلاء قضايا الاعتداء على سائقي سيارات التوصيل وسرقة ما بحوزتهم، الأهمية القصوى والسرعة في ملاحقة المعتدين وإجراء التحقيق في مثل هذا النوع من القضايا وارسالها الى الجهة المختصة بالسرعة الممكنة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي لوكالة (بترا) اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة أصدرت هذه التوجيهات بعد أن بدأت هذه الظاهرة المقلقة بالازدياد في الفترة الأخيرة في المجتمع الأردني، حيث كان لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة للحد منها والقضاء عليها؛ لغايات تحقيق الردع العام والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

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