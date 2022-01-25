تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 14 وفاة و11813 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13102 والإصابات 1,164,339

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14 وفاة و11813 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13102 وفاة و1164339 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 22.45 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً، وصل إلى 57439 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 151 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 131 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 720 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 25 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 20 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 34 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 14 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 5 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2387 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1090081 حالة.

كما أشار إلى إجراء 52623 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14446375 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4564321 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4181239 شخصا.