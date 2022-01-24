لتأمين سماء سوريا.. انطلاق أول دورية جوية روسية/ سورية مشتركة

أفاد مراسل وكالة ريا نوفوستي أن طيارين عسكريين من روسيا وسوريا قد أجروا أول دورية جوية مشتركة فوق أراضي الجمهورية العربية السورية.

وقد مثلت القوات الجوية الروسية مقاتلات سو-34 وسو-35 وطائرة أ-50 للإنذار المبكر. فيما شاركت ميغ-23 وميغ-29 من الجانب السوري.

أقلع الروس من قاعدة حميميم الجوية، وانطلق السوريون من مطار سيكال وضمير في محيط دمشق. في هذه العملية، قام الروس بضربات ضد أهداف برية، وكان السوريون مسؤولين عن السيطرة على المجال الجوي والغطاء.

وقد امتد مسار الدوريات على طول هضبة الجولان، ثم على طول الحدود الجنوبية، حتى نهر الفرات وفوق المناطق الشمالية من الجمهورية العربية السورية.

كما نفذت الأطقم عمليات إطلاق صواريخ على أهداف جوية، وضربت أهدافًا أرضية في إحدى ساحات التدريب الواقعة وسط البلاد. ومن المقرر أن تصبح هذه الرحلات المشتركة منتظمة.

جدير بالذكر ان القوات الروسية تتواجد في سوريا منذ عام 2015 حيث ساعدت في ترجيح كفة الحرب لصالح الحكومة السورية.