تساقط الثلوج فوق مرتفعات الـ 800 متر بدءا من ظهر الأربعاء

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن المملكة ستتأثر بعد غد الأربعاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية من أصل قطبي، حيث تهطل زخات من المطر والبرد في الأجزاء الغربية من المملكة تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق مع توقع تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وأشار آل خطاب، في بيان صحفي اليوم الاثنين، الى أن أغلب مرتفعات المملكة التي تزيد عن 800 متر ستستضيف الزائر الأبيض والتي تبدأ فرصتها اعتبارا من بعد ظهيرة الأربعاء.

ومع تعمق الكتلة الهوائية القطبية يبدأ تساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق سطح البحر وتستمر فرصة تساقطه حتى ظهيرة الخميس لتضعف بعد ذلك، باستثناء المرتفعات الجنوبية العالية حيث تبقى فرصة لزخات من الثلج حتى ساعات الليل الأولى.

واضاف انه من المتوقع تراكم الثلج فوق معظم المرتفعات الجبلية فوق 800 متر، ولكن بنسب متفاوتة بحسب ارتفاع المنطقة، مشيرًا الى أن مرتفعات الـ 700 متر ستشهد زخات من الثلج بين الحين والآخر ليلة الاربعاء وفجر الخميس.

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