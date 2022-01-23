تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 14 وفاة و11813 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13102 والإصابات 1,164,339
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انصار سعد الحريري يوجهون الشتائم للسعودية والسعوديين خلال مسيرات مؤيدة له في بيروت ومناطق أخرى/ فيديو
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