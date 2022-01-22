الخبراء يزفون للعالم بشرى نهاية وباء كورونا خلال العام الحالي وتحوله لفيروس عادي يشبه، إلى حد ما، الإنفلوانزا.
أهم العناوين
جرينتش+2 06:47
وزارة التربية: 43 ألف طالب وطالبة حصلوا على موافقات خطية لتلقي مطعوم كورونا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني