هل تدافع إسرائيل عن امن العرب؟

ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 13 وفاة و4102 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13062 والإصابات 1,134,097
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