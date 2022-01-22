قوة انتشار سريع أردنية غادرت أرض الوطن امس لحفظ السلام في جمهورية مالي



عمان 22 كانون الثاني (بترا) – غادرت قوة الانتشار السريع الأردنية مالي/2، مساء أمس الجمعة إلى أرض المهمة للمشاركة بواجب الأمم المتحدة (MINUSMA) في جمهورية مالي.

وكان قد جرى الأسبوع الماضي وداع للقوة في مركز تجمع قوات حفظ السلام بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبد الله شديفات.

وفي سياق متصل، عادت قوة الانتشار السريع الأردنية مالي/1 إلى أرض الوطن، بعد مشاركتها بواجب الأمم المتحدة (MINUSMA) في جمهورية مالي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار مواصلة القوات المسلحة الأردنية عملها ومشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الانساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تشارك في قوات حفظ السلام في مالي منذ شهر تموز 2018 من خلال تقديم خدمات الإسناد الأرضي في مطار غاو شمالي مالي.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة