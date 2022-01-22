ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 13 وفاة و4102 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13062 والإصابات 1,134,097

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 13 وفاة و4102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13062 وفاة و1134097 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 17.32 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 44251 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 105 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 90 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 632 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 32 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3362 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1076901 حالة. وبين إجراء 23680 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14308220 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4543024 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4150567 شخصا.