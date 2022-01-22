ارتبط اسمه بمسلسلات البيئة الشامية وأشهرها “باب الحارة”.. رحيل عراب دراما السورية المخرج بسام الملا

دمشق- سانا

غيب الموت، صباح اليوم السبت، بسام الملا، أحد أهم المخرجين السوريين، عن عمر ناهز الـ 66 عاماً أثر أزمة صحية طارئة.

وقد نعت نقابة الفنانين الراحل الملا الذي يعتبر عراب بيئة الدراما الشامية وانطلقت مع عمله الأول مسلسل أيام شامية تلته أعمال عديدة من الخوالي وليالي الصاحية ثم عمله الأشهر باب الحارة.

وينتمي الملا إلى عائلة فنية عريقة، فوالده هو الممثل أدهم الملا، وشقيقاه هما المخرجان مؤمن وبشار الملا، وقد بدأ مسيرته مساعد مخرج في مسلسل تجارب عائلية مع الراحل علاء الدين كوكش، ثم مخرجاً منفذاً في حصاد السنين ليكون مسلسله الأول إخراجاً الخشخاش، ثم تلته أعمال حفرت عميقا في ذاكرة الناس، مثل كان يا ما كان، والعبابيد، وكان عمله الأخير سوق الحرير الذي عرض على الشاشات العام الماضي.