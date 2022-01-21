ضبط 10 مركبات قامت بالتشحيط أثناء تساقط الثلوج وحجزها لمدة 14 يوما

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه جرى خلال المنخفض الجوي تنفيذ حملات أمنية ومرورية على المركبات التي تقوم بالتشحيط بالعجلات أثناء تساقط الثلوج وتشكل الانجماد، لما لتلك المخالفة من خطورة على مستخدمي الطريق.

وأكد الناطق الإعلامي، أنه جرى خلال المنخفض الجوي ضبط 10 مركبات، إضافة إلى التعميم على مركبات أخرى، مبينا أنه تم تحديد بعض المركبات وضبطها بعد متابعة فيديوهات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق السائقين، وحجز المركبة لمدة 14 يوماً في إحدى ساحات الحجز المخصصة لذلك.

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