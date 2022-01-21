فتش عن المستفيد .. انتعاش "داعش" يقدم لقوات الاحتلال الامريكي اكبر مبرر للبقاء في الاراضي العراقية والسورية
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جرينتش+2 09:34
ضبط 10 مركبات قامت بالتشحيط أثناء تساقط الثلوج وحجزها لمدة 14 يوما
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