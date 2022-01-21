فتش عن المستفيد .. انتعاش "داعش" يقدم لقوات الاحتلال الامريكي اكبر مبرر للبقاء في الاراضي العراقية والسورية
أهم العناوين
جرينتش+2 09:34
الاسد يشيد بمواقف روسيا، ولافرنتييف يعلن ارتياح بلاده لمؤشرات عودة سورية للعب دورها المهم على الساحة العربية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني