وزارة المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 37.2 % من المعدل السنوي

ارتفع معدل الهطول المطري حتى اليوم الخميس في جميع مناطق المملكة إلى 37.2 بالمئة من المعدل السنوي البالغ 8.1 مليار متر مكعب.

وقالت وزارة المياه والري في بيان اليوم، إن كميات المياه الداخلة إلى السدود منذ بداية الموسم المطري في 20 تشرين الثاني الماضي وحتى اليوم بلغت 20.355 مليون م3 ما يرفع تخزين السدود الكلي إلى نحو 95 مليون م3 بنسبة تخزين كلية 28.2 بالمئة من طاقة السدود الكلية البالغة 336.4 مليون م3 تركزت في سد الملك طلال مسجلة نحو 11.217 مليون م3.

وحول معدلات الهطول، بينت الوزارة أن محطات الرصد التابعة لها سجلت في محافظات العاصمة معدلا بلغ 7.3 ملم، البلقاء 8.5، مأدبا 7.7، الزرقاء 1 ملم، جرش 6.4، المفرق 1.3، إربد 6.6، عجلون 7.7، الكرك 9.2، الطفيلة 4.6، معان 3.5، والعقبة 1 ملم، فيما سجلت محطة الحصن بإربد أعلى نسبة هطول خلال الساعات 24 الماضية والبالغة 18.4 ملم.

وأشارت إلى تأثر بعض المناطق بتوقف محطات الضخ لعدة ساعات بسبب الانجماد وانقطاعات الكهرباء، منها محطة القنية لمدة 8 ساعات في محافظة الزرقاء، وفي محافظة الكرك توقفت محطة مياه اللجون لمدة 4 ساعات، مؤكدة أن كوادرها الفنية أعادت الضخ للمناطق.

وناشدت الوزارة الجميع بالاستفادة من الهطولات المطرية وعدم القاء المخلفات في مجاري الأودية والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، والتأكد من حماية عدادات المياه ومرافق المياه المنزلية من الانجماد.