استقرار الأجواء مع ساعات الظهيرة اليوم الخميس وتشكل الصقيع والانجماد ليلًا، ومنخفضات جديدة متوقعه الأسبوع القادم

تكون الأجواء اليوم الخميس، شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، تكون على شكل زخات خفيفة من الثلج احيانا فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية.

ومع ساعات الظهيرة تميل الأجواء تدريجياً إلى الاستقرار وتقل كميات الغيوم، ويتوقع في ساعات الليل تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق بما فيها اجزاء محدودة من الأغوار الشمالية من المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تخف سرعتها مع ساعات المساء.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر والليل في العديد من المناطق بما فيها في أجزاء محدودة من الأغوار الشمالية من المملكة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

وبحسب التقرير تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة مستقرة وباردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء السبت، باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الأحد، باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات المساء تتاثر المملكة بكتله هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال قبرص لذا تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتتحول الأجواء إلى غائمة، وفي ساعات الليل تهطل الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 7 إلى -2 درجة مئوية، وفي غرب عمان 5 إلى -3، وفي المرتفعات الشمالية 3 إلى -4، وفي مرتفعات الشراة 3 إلى -6، وفي مناطق البادية 7 إلى -5، وفي مناطق السهول 8 إلى -2، وفي الأغوار الشمالية 13 إلى 2، وفي الأغوار الجنوبية 15 إلى 6، وفي البحر الميت 14 إلى 5، وفي خليج العقبة 15 إلى 6 درجة مئوية.

كتل هوائية قطبية ومنخفضات جديدة متوقعه الأسبوع القادم

ومن جانبه، قال اسامة الطريفي مدير العمليات في موقع طقس العرب إن كتال هوائية قطبية ومنخفضات جديدة متوقعه الأسبوع القادم في الأردن.

وأضاف الطريفي إن طقس العرب يراقب استمرار تدفق الكتل القطبية في مناطق قريبة من الأردن الاسبوع القادم.

وبين الطريفي أنه من المتوقع أن تطالنا في الأردن بعض المنخفضات الجوية الاسبوع القادم، وأول هذه المنخفضات سيكون مساء يوم الاحد، وهنالك مراقبة لكتلة هوائية قطبية مع نهاية الاسبوع القادم قد تكون يومي الاربعاء والخميس.

وحول المنخفض الجوي الحالي قال الطريفي إن الفعالية الجوية للمنخفض (أمطار وثلوج) قد انتهت، الا أن الأجواء ستبقى باردة جدا، مشيرا الى أن اغلب مناطق الأردن تشهد صباح الخميس درجات حرارة دون الصفر المئوي.

وحذر الطريفي من حدوث موجة جديدة من الصقيع والانجماد ليلة الخميس – الجمعة في معظم مناطق الأردن فيما ذلك مناطق الاغوار.